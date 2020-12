Win ‘Feel Good Relaxpakket’ in Centrum

Aalsmeer – De ondernemers in Aalsmeer Centrum pakken de laatste weken van dit jaar flink uit en willen hun klanten in de watten leggen met een ‘Feel Good Relaxpakket’. Met daarin een tegoedbon van één van de kappers of schoonheidsspecialisten in het dorp en nog iets extra’s om optimaal te ontspannen. Laat de stress van 2020 van je af glijden en doe mee.

Of vind je dat iemand anders dit relaxpakket verdiend heeft? Wie kan iets extra’s gebruiken of heeft een ontspannende behandeling echt nodig? Laat het weten en wie weet kunnen de ondernemers uit jouw naam iemand blij maken met een verwenmomentje.

QR-code scannen

Hoe kun je winnen? Scan vanaf zaterdag 12 december de QR-code op de toonbank in één van de winkels in Aalsmeer Centrum en vul je gegevens in (en eventueel ook de naam van iemand anders en de reden waarom). En misschien ben jij een van de gelukkige winnaars die op 23 december het pakket kan ophalen in Aalsmeer Centrum.

Wist je trouwens dat in Aalsmeer Centrum maar liefst tien kappers gevestigd zijn, drie schoonheidssalons, een nagelstudio, een massagesalon en een pedicurepraktijk? Zij staan het hele jaar door klaar om hun klanten nog mooier te maken en speciaal deze decembermaand maken ze er iets speciaals van.