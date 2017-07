Win cadeaubon met fotowedstrijd

Aalsmeer – De gemeente werkt aan een groenere en fleuriger uitstraling van haar dorp. Er is een behoorlijk bedrag op de begroting uitgetrokken om het openbare groen beter te onderhouden en een opwaardering te geven. Vele tuinen van particulieren voldoen al honderd procent aan het beoogde imago ‘bloemendorp aan het water’. Aalsmeer herbergt prachtige tuinen en hier wordt ook veel tijd en liefde in gestoken. Niet alleen de voortuinen zien er goed uit, maar de achtertuinen zijn veelal helemaal pareltjes. De Nieuwe Meerbode wil hier best even binnen kijken. Daarom dit jaar weer de tuinenwedstrijd waarmee cadeaubonnen van tuincentrum Het Oosten te winnen zijn.

Dieren worden ook vaak op de foto gezet en omdat Het Oosten ook allerlei dierenspulletjes verkoopt, mogen ook foto’s van huisdieren of een combinatie (dier in tuin) naar de redactie gestuurd worden. Doet u/jij mee? Alle tuinen en dieren krijgen een mooie plek in de krant, ook op de voorpagina. Alleen een foto is overigens niet genoeg, er dient ook een (klein) verhaal bijgeleverd te worden.

Op vakantie

Vorig jaar introduceerde de Meerbode voor de eerste maal de vakantiewedstrijd. De krant mee op reis naar verre oorden, heerlijk op een zonnig strand, wandelen in de bergen, naar een pretpark of mee op stedentrip. De reacties waren zo leuk, dat besloten is ook ‘mee op reis’ weer te houden. Ook hiermee is een cadeaubon te winnen. Dus koffer gepakt? Vergeet de Meerbode niet! Foto’s met verhaaltjes kunnen gestuurd worden naar:

redactieaalsmeer@meerbode.nl.