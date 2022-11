Wilma Heeren eerste vrouwelijke barbier in Aalsmeer

Aalsmeer – Mannen opgelet! De eerste traditionele echte officiële gecertificeerde Royal Class Barbershop van Aalsmeer heeft versterking gekregen van de eerste vrouwelijke Allround Barbier van Aalsmeer: Wilma Heeren. Royal Class Barbershop is inmiddels bijna vier jaar een bekend begrip zowel in als buiten Aalsmeer. Vele mannen weten de weg naar Mourad te vinden en blijven daarna veelal trouw komen. Inmiddels heeft het harde werken zijn vruchten afgeworpen en heeft Mourad versterking gekregen van een nieuwe collega-barbier: Wilma Heeren. De geboren en getogen Aalsmeerse heeft haar opleiding afgerond als ‘allround barbier’ aan de BarberSchool Heads Academy in Amsterdam en heeft tevens bij Jan Heideman, meester barbier in Haarlem, een opleiding gevolgd.

Passie volgen

Wilma heeft altijd een zwak gehad voor alles wat met haar heeft te maken, heeft een verleden met het kappen van dames, dus weet hoe zij de schaar moet gebruiken en verstaat haar vak.

“De sfeer die Royal Class Barbershop uitstraalt spreekt mij ontzettend aan. Gemoedelijk, gezellig, en wat zeker erg belangrijk is, ik heb een goede klik met Mourad”, vertelt Wilma. “Dit heeft mij doen besluiten om het roer om te gooien, mijn passie te gaan volgen en de allround barbier opleiding te gaan volgen, nadat ik eerst bij Mourad inlichtingen had gewonnen, welke opleiding te doen en hoe verder te gaan. Elke dag is weer een feestje om te werken bij Royal Class Barbershop en klanten tevreden de deur uit te zien gaan.”

Via de webside www.royalclassbarbershop.nl kan een afspraak gemaakt worden. Of gewoon even binnen lopen, want nu is het ook mogelijk om bij barbier Wilma een afspraak te maken voor de inlopende klanten of een afspraak in te plannen. De vaste dagen dat Wilma in ieder geval aanwezig is, zijn donderdag, vrijdag en zaterdag en eventueel in overleg woensdag.

Knippen en scheren

Mannen kunnen bij de Barbershop onder andere terecht voor een knipbeurt, baardtrim, scheerbeurt met open mes of headshave, beiden met hot towel treatment. En niet alleen bij Mourad, ook Wilma verstaat haar vakmanschap.

“Voor aanvang neem ik de wensen met de klant door, onder andere over welke baard- en haarstijl de klant wil, gebruik van baardolie, crèmes en pommades en andere producten. Het hoort er allemaal bij”, zegt Wilma vrolijk. “En dat allemaal onder het genot van en een kopje thee, koffie of frisdrank. Wees welkom bij ons in de Weteringstraat 5!” Meer informatie: www.royalclassbarbershop.nl