Wielrenner Owen Geleijn start sterk in Kroatië

Rijsenhout – Wielrenner Owen Geleijn uit Rijsenhout is zijn seizoen begonnen met een knappe zeventiende plek in de Trofej Porec in Kroatië. De renner van opleidingsteam Jumbo-Visma finishte afgelopen zondag in een eerste groep van zestig man. Er waren 170 deelnemers van start gegaan in de UCI categorie 2-race. Vijf dagen eerder was Geleijn in de Trofej Umag, ook Kroatië, als 58ste over de streep gekomen in een vrijwel compleet peloton. De zeges gingen in beide wedstrijden naar Italianen: Mareczko in Umag en Fiorelli in Porec. Tot en met komende zondag 14 maart is Owen Geleijn nog actief in de driedaagse Ronde van Istrië.

Profrenner Nils Eekhoff

Profrenner Nils Eekhoff ging afgelopen zondag 7 maart van start in de achtdaagse World Tour-race Parijs-Nice als helper van klassementsrenners Jai Hindley, Soren Kragh Andersen en Tiesj Benoot. In sprintetappes is de Rijsenhouter een van de wegbereiders voor Cees Bol. In de eerste rit raakte de sprinttrein van Team DSM al vroeg op een dwaalspoor, maar een dag later werden alle wissels wél perfect genomen. Mede door attent werk van Eekhoff in de laatste bocht voor de finish kon Bol vanuit ideale positie naar de zege sprinten.

Het is de eerste overwinning dit jaar voor Team DSM. Nils Eekhoff bereikte in deze etappe als zestiende de eindstreep. Ook zijn teamgenoten Kragh Andersen (twaalfde) en Benoot (22ste) eindigden hoog op de uitslagenlijst. In de drie slotetappes van Parijs naar Nice is het de beurt aan de klimmers in het peloton. De wedstrijd eindigt aanstaande zondag.