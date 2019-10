Wielrenner Eekhoff weer op dreef na WK-deceptie

Rijsenhout – Alsof er niets gebeurd is: Wielrenner Nils Eekhoff pakte vorige week donderdag gewoon de draad weer op na zijn diskwalificatie als wereldkampioen bij de beloften. Het talent uit Rijsenhout finishte als negende in de profklassieker Parijs-Bourges. Daar kon ditmaal geen jurylid iets tegen inbrengen. “Het was een lastige koers”, vertelde Nils. “Wel jammer dat ik te vroeg aan mijn sprint ben begonnen en daardoor in de laatste meters een beetje tekort kwam. Maar ik ben toch tevreden met het resultaat.” De race werd zeventig kilometer voor het einde opengebroken in een heuvelzone, waardoor het 140 man sterke peloton in stukken brak. Veertig renners bleven over in de eerste groep en sprintten in Bourges om de prijzen. De Fransman Marc Sarreau (FdJ) was van hen de snelste, voor de Belgen Van Asbroeck en Capiot.

Hoogst geklasseerd

Drie dagen later zat Nils Eekhoff in de profklassieker Parijs-Tours te ver in het peloton toen het rennersveld door de stevige zijwind in waaiers uiteen viel. Het kwam niet meer tot een hergroepering. Nils was een van de 92 uitvallers. Voor hem is het seizoen nu voorbij. Hij kan er, ondanks de deceptie op het WK, met plezier op terugkijken. Hij behaalde drie overwinningen en 24 top tien-klasseringen in 48 wedstrijddagen. Op de UCI-wereldranglijst steeg hij dit jaar van plek 953 naar positie 394 en is daarmee achter fullprof Bram Welten (Team Arkéa) de hoogst geklasseerde Nederlandse renner, jonger dan 23 jaar.

Veldrijden

De veldrijders mochten zich afgelopen zondag verheugen op een modderbad in de eerste rit van de Amsterdamse veldritcompetitie. Het was soppen en ploegen in de wei bij Nieuwveen. In de A-klasse voor eliterenners en junioren behaalde Owen Geleijn (Rijsenhout) een vijfde plek. Sven Buskermolen (Kudelstaart) was tiende Tristan Geleijn veertiende en Gijs Eekhoff (Rijsenhout) 25ste. Bart de Veer (UWTC Uithoorn) pakte de winst voor zijn clubgenoten Tommy Oude Elferink en Bas de Bruin. Er waren in deze categorie 72 deelnemers. Komende zondag volgt rit twee in de Waarderpolder bij Haarlem.

Foto: @Team Sunweb (Nils Eekhoff).