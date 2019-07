Dinsdagochtend vond op de Boterdijk in de Kwakel een ernstig ongeval plaats tussen een auto en een wielrenner. Erg veel informatie is er nog niet, alleen dat de wielrenner gewond per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Wat er precies is gebeurd en hoe het met de automobilist(e) is, is onze redactie nog onbekend. Later meer