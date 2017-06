Wielrennen: Zilver voor Owen Geleijn

Rijsenhout – Een vingerknip, meer was het niet. Wielrenner Owen Geleijn moest afgelopen zaterdag 17 juni genoegen nemen met een zilveren medaille na het nationaal kampioenschap voor nieuwelingen. In de slotkilometers had hij zich met de andere favorieten laten verrassen door een uitval van Hidde van Veenendaal. Die bleef de sprintende meute in de laatste oplopende meters nog net voor.

Owen Geleijn was na de winnaar de snelste man. Waar anderen na een gemiste kans op de zege met een vuist hun stuur proberen te splijten, een traantje wegpinken of een smoes verzinnen reageerde de renner uit Rijsenhout laconiek: “Vooraf had ik gehoopt op een plek bij de beste vijf, dus met zilver kan ik dik tevreden zijn.”

De race bij de 15- en 16-jarigen kende op het glooiende parcours in en om ‘s-Heerenberg een weinig enerverend verloop. “Ik had al snel gezien dat aanvallend koersen weinig zin had”, vertelde Owen Geleijn. “Er stond te weinig wind om het peloton uit elkaar te rijden en de klimmetjes waren niet lastig genoeg.”

De kanshebbers hielden elkaar aandachtig in het oog, maar keken net even te lang naar elkaar toen Van Veenendaal in de slotfase wegglipte. Owen Geleijn, een specialist in heuvelop sprinten, ging op het perfecte moment aan voor zijn slotrush, maar hij kwam niet meer aan het wiel van de nieuwe kampioen uit Dongen. De Drent Bodi del Grosso eindigde als derde. Voor Tristan Geleijn was de 82 kilometer lange race net te lastig. De eerstejaars nieuweling, die nog een groeispurt tegoed heeft, stapte met vele anderen voortijdig uit de koers. In de ochtenduren had de Aalsmeerse baanrenner Leon Buijs in het kampioenschap voor de junioren hetzelfde gedaan.

Ronde van Ouderkerk

Daags na het NK zwaaiden Owen Geleijn en zijn Amstelveense clubgenoot Enzo Leijnse de plak in de Ronde van Ouderkerk. In geen tijd achterhaalde het duo de kort na de start ontsnapte Wieger Göbel, een derde renner van De Amstel. De rest van het in scherven gevallen peloton werd vervolgens halverwege de rit door de koplopers al op en ronde achterstand gezet. In de sprint was Leijnse met gering verschil de snelste. Owen Geleijn werd opnieuw tweede, Göbel derde.

Ronde van Rijsenhout

Aalsmeerder Franklin Wessels was vorige week donderdag de enige lokale deelnemer in de Ronde van Rijsenhout. Na een race over 80 kilometer kwam hij als 29ste over de finish. Een groep Australische baanrenners beheerste de koers. Roy Pieters was met een derde plaats de enige Nederlander in de top vijf. Cameron Meyer, Olympisch- en Wereldkampioen in diverse baandisciplines en vorig jaar als wegrenner ook actief in de World Tour, werd de allerminst verrassende winnaar.

Foto: Het podium van het NK voor nieuwelingen met links Owen Geleijn.