Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

UITHOORN – ”Vrijwilligers in de gemeente Uithoorn moeten we koesteren en eren. Zij maken onze samenleving mooier,” antwoordt burgemeester Heiliegers op de vraag waarom hij het zo belangrijk vindt dat vrijwilligers voorgedragen worden voor een Koninklijke onderscheiding. Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2022 kan nog tot 15 juli aanstaande. De burgemeester: “,U kent ze vast wel, die vrijwilliger die al jarenlang altijd klaar staat om de handen uit de mouwen te steken. Die vrijwilliger die anderen tot voorbeeld is en hen begeleidt, stimuleert of motiveert. Die op die manier een positieve bijdrage levert aan uw vereniging en de samenleving. Voor die vrijwilliger nodig ik iedereen uit om een Koninklijke onderscheiding aan te vragen.”

Erkenning

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Heiliegers: ,”Het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van de benodigde ondersteunersbrieven kost in een korte periode extra inspanning. Maar het eindresultaat, de feestelijke uitreiking tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, is het zeker waard! De verrassing en blijdschap is zo mooi om te zien.”

Iemand voordragen

Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2022? Kijk dan voor meer informatie op www.uithoorn.nl/lintjes. Vragen? Mail naar bestuurssecretariaat@uithoorn.nl. De feestelijke Lintjesregen wordt altijd gehouden op de werkdag voor Koningsdag. De burgemeester reikt de lintjes uit. Dat doet hij namens de Koning.