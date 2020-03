Wie doet er mee met de scouting online

Uithoorn – Zoals vorig week al geschreven biedt scouting Admiralengroep zijn jeugdleden nu een online alternatief omdat de wekelijkse bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Elke week worden er 5 opdrachten gedeeld met de kinderen. Deze opdrachten kunnen zij in de komende week thuis uitvoeren en door middel van een foto of een verslag per mail inleveren. Voor elke ingeleverde opdracht verdienen zij een punt. De opdrachten zijn heel afwisselend zodat er voor iedereen wel een opdracht bij zit die hij of zij leuk vindt.

De opdracht maak een abc over scouting leverde onder andere de volgende woorden op:

Admiralengroep, Buiten spelen, Clubhuis, Doorzetten, Eerlijk, Fun, Gezeligheid, Hike, Insignes, Jungledag, Kampvuur, Lol, Marshmallows, Natuur, Overnachting, Proud to be scout, Quiz, Roeien, Speurtocht, Team, Uitdaging, Vrienden, Wereldwijd, Xcursie, Yell,Zelfstandig.

Iedereen die het leuk vindt nodigen wij uit om ook aan de slag te gaan met onze opdrachten. Laat je creativiteit de vrije loop en stuur ons jullie resultaten. De origineelste inzendingen zullen wij weer met jullie delen.

De opdrachten van deze week zijn:

1. Teken een kaart van je huis en je omgeving

2. Bouw een clubhuis/ school van lego, kapla, blokken of iets dergelijks.

3. Verzamel 10 verschillende gele voorwerpen

4. Slaap een nachtje in je slaapzak

5. Schrijf een brief in geheimschrift.

Volgende week zijn er weer 5 nieuwe opdrachten om aan mee te doen.

Je kunt je bijdrage sturen naar: welpen@admiralengroep.nl