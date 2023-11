Wethouder verrast vuilnisprikker Valentijn

Aalsmeer – De jonge Valentijn Vera, die lokale bekendheid kreeg als de vuilnisprikker met de skelter, is afgelopen week verrast door wethouder Willem Kikkert. De wethouder vindt Valentijn een voorbeeld voor iedereen die bij wil dragen aan duurzaamheid en verbetering van het milieu. Valentijn zit in groep 8 van IKC Triade en gaat regelmatig met zijn skelter met aanhanger op pad om vuilnis uit bermen, struiken en slootkanten te prikken.

“Ik vind het hartstikke leuk om te doen”, vertelt Valentijn aan de wethouder. “Van de zomer waren mijn vrienden nog weg toen ik al weer terug was van vakantie. Toen was ik hele dagen door Aalsmeer aan het rijden om afval weg te halen.”

In de container

Al het verzamelde vuilnis gaat thuis in de container. “Gelukkig is dat een bedrijfscontainer”, zegt de vader van Valentijn. De wethouder wilde weten wat Valentijn zoal vindt. “Het zijn flesjes, blikjes, glas en plastic in allerlei vormen en soorten”, lichtte de vuilnisprikker toe. “Thuis proberen we het zo goed mogelijk eerst te scheiden voordat we het in de containers doen.”

Ambassadeur

Wethouder Kikkert vindt dat Valentijn het cadeautje meer dan verdient. “Als wethouder duurzaamheid vind ik Valentijn een ambassadeur voor een schonere en betere leefomgeving”, zei de wethouder bij de overhandiging. “Als iedereen op de wereld zich zo zou inzetten zou de plastic soep snel minder worden.” Ook Valentijn vindt dat iedereen na zou moeten denken voordat ze troep op de grond gooien. “Neem het maar gewoon mee naar huis en gooi het daar in de goede container”, besluit de jonge vuilnisprikker.