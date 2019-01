Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Niet gewonnen”

Aalsmeer – Weer net niet gewonnen. De titel bestuurder van het jaar jonger dan 40 is opnieuw de neus van wethouder Robbert-Jan van Duijn voorbij gegaan. Gisteren, donderdag 17 januari, was de bekendmaking van ‘beste lokale bestuurder’ in Helmond.

Net als vorig jaar had wethouder Van Duijn een plaatsje in de top drie veroverd. Een nominatie om trots op te zijn, maar de titel ook daadwerkelijk winnen is natuurlijk stiekem de wens. De concurrentie voor Van Duijn, die geroemd werd vanwege de eigenschappen betrokken, deskundig en een goed oog voor gelijk behandelen van alle belanghebbenden bij welk dossier dan ook, was best groot. Ook wethouder Maarten van Ooijen van Utrecht kreeg de omschrijving jong, gedreven, vol met passie en betrokken, en wethouder Bas Vollebregt van Delft werd geprezen om zijn vernieuwing en zijn motivatie.

De titel is uiteindelijk vergeven aan wethouder Maarten van Ooijen. Ondanks dat wethouder Robbert-Jan van Duijn de titel (weer) niet gewonnen heeft, kijkt hij tevreden terug op deze verkiezing. “Mooie dag gehad bij de uitreiking van de prijzen voor beste bestuurder”, laat hij weten via twitter en facebook. “Niet gewonnen, maar toch bij de beste drie van de 2.000 genomineerde bestuurders. Mooie aanmoediging om te blijven verbeteren, groeien en leren!”

En zo is het, Aalsmeer mag en kan trots zijn op haar jeugdige wethouder die volle inzet toont voor ‘zijn’ gemeente. En gezien de vele reacties is menigeen dat ook. “Een super waardering”, aldus een reactie en “Bij de beste drie, dan ben je in mijn ogen een winnaar!”