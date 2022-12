Wethouder Robert van Rijn op jubileumbezoek

Aalsmeer – Vrijdag 2 december vierde het interieurbouwbedrijf Issos aan de Molenvlietweg hun 30 jarige bestaan. De wethouder van Economische Zaken ging hier langs om ze te feliciteren. Het bedrijf timmert al jaren stevig aan de weg met opdrachtgevers als Schiphol, ABN AMRO bank, Vrije Universiteit Amsterdam en gerenommeerde architectenbureaus, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Wethouder Robert van Rijn: “De naam Issos is Grieks en betekent ‘misschien’. Bij oprichting was het idee dat het bedrijf ‘misschien’ wel iets kon worden. Dat is volgens mij allang geen misschien meer. Het is een prachtig bedrijf en ik hoop dat ze nog vele jaren hier in Aalsmeer blijven als mooie aanvulling op de Aalsmeerse Economie.”

Foto: Felicitaties van wethouder Robert van Rijn voor Interieurbouwbedrijf Issos.

Foto: Gemeente Aalsmeer