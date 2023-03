Wethouder Robert van Rijn op bedrijvenbezoek

Aalsmeer – Woensdag 8 maart bezocht wethouder Robert van Rijn de bedrijven Langeraad Installatie en Bart Brugman BV in Green Park Aalsmeer en het bedrijf Workgroup aan de Zwarteweg. Tijdens dit bezoek ging de wethouder in gesprek met de ondernemers. Hoe is het als bedrijf in een nieuw pand op Green Park Aalsmeer? Hoe is de samenwerking tussen de bedrijven en waar liggen kansen en uitdagen? Waren vragen die ter sprake kwamen.

Bij Langeraad installaties sprak hij met Marcel Langeraad en zijn vrouw. Zij installeren warmtepompen, verwarmings- en airconditioningsystemen en hebben kwaliteit en vakkundigheid hoog in het vaandel staan. Sinds kort zit hun bedrijf in één van de nieuwe panden aan de Zuid-Afrikaweg, waar zij erg tevreden mee zijn. Inmiddels is er voor deze nieuwe bedrijvenlocatie ook een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Daarna ging hij langs bij een van de buren van Langeraad, Bart Brugman. “Al mijn hele werkzame leven ben ik importeur en agent van ’s werelds mooiste en meest gerenommeerde behangen en stoffen”, vertelt Bart. “Na lang met mijn vader en broer te hebben gewerkt, startte ik in 2004 mijn eigen bedrijf in mijn woonplaats Aalsmeer. Tegenwoordig runnen mijn vrouw Margreet, onze zoon Ben en ik samen ons bedrijf en leveren we aan bedrijven zoals Co van der Horst. Daarnaast hebben we mooie projecten gedaan in Paleis het Loo en de Raad van State.”

Als laatste stond een bezoek aan Workgroup op het programma. Hier werd hij ontvangen door directeur Robert-Jan Jansen die enthousiast vertelde over zijn bedrijf Workgroup. Zij bieden een all-in concept aan met personeelsadvies, verzuimbegeleiding, HR-ondersteuning en detachering. Deze integrale aanpak is ook hun kracht. Door het traject van begin tot eind te begeleiden kunnen zij sneller schakelen en mensen beter begeleiden naar werk. En de ambitie is hoog bij het bedrijf: In de toekomst wil Workgroup graag meerdere vestigingen openen verspreid over het hele land. Het motto hierbij is: “Om mensen snel en duurzaam te re-integreren of aan een nieuwe baan te helpen, moet je dichtbij de mensen en bedrijven zitten.”

De wethouder en het college houden regelmatig bedrijfsbezoeken om vooral het contact met de lokale bedrijven te houden en te weten wat er leeft. Het was voor Robert van Rijn wel het laatste bedrijvenbezoek. Per 16 maart treedt hij terug als wethouder.

Foto: Robert-Jan Jansen van Workgroup en wethouder Robert van Rijn (rechts). Foto: Gemeente Aalsmeer