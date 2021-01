Wethouder Ria Zijlstra stopt als wethouder

Uithoorn – Na elf jaar stopt Ria Zijlstra als wethouder van de gemeente Uithoorn. De reden van haar vertrek is de verhuizing samen met haar man naar een andere gemeente. ,,We zijn klaar voor een nieuwe stap in ons leven,” aldus Zijlstra. Zeer emotioneel en duidelijk geraakt kwam de wethouder donderdagavond tijdens de openbare raadsvergadering met deze mededeling. Voor het grootste deel van de raadsleden kwamen deze mededeling duidelijk als een donderslag bij heldere hemel. “Zoals u weet is dit mijn derde en laatste termijn als wethouder. Dan ga je nadenken, wat gebeurt er daarna en op zekere leeftijd weet je ook dat je niet altijd fris en fruitig bent.

Dus ga je denken, waar wil ik gaan wonen. De wens was altijd om met meerde mensen in een rustige omgeving te gaan wonen. We hebben rondgekeken en afgelopen zomer vonden we iets moois in Doornenburg, dat ligt tussen Arnhem en de Havanna aan de Rijn. Die omgeving spreekt ons erg aan. Logischerwijs is verhuizen naar buiten Uithoorn, stoppen met het wethouderschap. Mijn partij drong echter aan om deze periode af te maken en in eerste instantie heb ik daarin toegestemd. Bij het nadere van de verhuisdatum en veel gesprekken ben ik toch tot een ander besluit gekomen. Ik stop per 17 februari a.s. De dag dat ik ga verhuizen, of als zich eerder een nieuwe wethouder aandient. Een moeilijk besluit. Ik heb me met hart en ziel ingezet voor Uithoorn. Ik kijk terug op een hele mooie tijd. Ik heb altijd heel fijn samengewerkt met het college, met de raad en vooral met de ambtenaren. In het gemeentehuis heerst een hele fijne sfeer, waar de ambtenaren trots op kunnen zijn. Dank je jullie wel”, aldus Ria Zijlstra.

Verstomd

De raad zat als verdoofd. “Dit komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Bedankt voor alles. We zullen je missen. De fractievoorzitter van de partij van de wethouder DUS: “Je mag met veel trots terugkijken op alles wat je bereikt hebt. Je hebt aan de wieg gestaan van DUS. Het is nu een volwassen, stabiele partij, die behoorlijk wat in de melk te brokkelen heeft in de Uithoornse politiek. Daar heb jij de basis voor gelegd. En als je terugkijkt naar alles wat je bereikt hebt met het sociaal domein, kun je trots zijn. Namens de fractie en de partij heel hartelijk dank voor je inzet, je enthousiasme, je doorzettingsvermogen en alles wat je gedaan hebt voor de partij.

De burgemeester slot met: “We gaan natuurlijk nog een keer uitgebreid stilstaan bij dit afscheid. Dat doen we niet zomaar even nu. Maar namens het college alvast onze dank voor je inzet en inbreng. 23 jaar ben je actief in de politiek hier, waarvan bijna 12 jaar wethouder, dat is niet niks. Je hebt grootte programma’s gedraaid zoals het Koersplan in de laatste fase. We gaan er zeker, met deze raad, goed bij stilstaan. Voor nu bedankt.