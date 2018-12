Wethouder op bezoek in zorgcentrum Aelsmeer

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat iedere inwoner de kans krijgt om volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt. Ook inwoners die wat minder makkelijk aan het werk kunnen komen vanwege leeftijd, opleiding of beperking. Er zijn al veel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaan voor inclusiviteit waarbij iedereen meedoet. Een goed voorbeeld hiervan is het Zorgcentrum Aelsmeer.

Wethouder Robert van Rijn ging op bezoek bij het Zorgcentrum en naast dat hij in gesprek ging met Directeur Frans Knuit kreeg hij ook een rondleiding van Ruud, die hier succesvol een mooie baan heeft gevonden. Tijdens de rondleiding vertelde Ruud uitgebreid en met veel passie over zijn werk binnen Zorgcentrum Aelsmeer. Zijn dag bestaat grotendeels uit allerlei verschillende klussen die hij zelf uitvoert. Vooral uit de dagelijkse gesprekken met de bewoners die hiermee samenhangen haalt hij veel inspiratie. Hij is erg enthousiast over de kans die het Zorgcentrum hem geboden heeft: “Als ik dit had geweten was ik hier in 1986 al aan de slag gegaan.” Wethouder Robert van Rijn: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met wat extra inzet van zowel de organisaties als de gemeente tot mooie resultaten komen.”

De gemeente Aalsmeer stimuleert opdrachtnemers om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen door een maatschappelijke bijdrage te vragen aan haar opdrachtnemers (Social Return on Investment (SROI). De gemeentelijke coördinator SROI helpt bij het vinden van passende kandidaten. Daarnaast helpt de gemeente ook graag andere ondernemers met het vinden van geschikte kandidaten die een veelvoud aan ervaring en kwaliteiten hebben. Voordeel voor ondernemers is dat zij gebruik kunnen maken van specifieke talenten van kandidaten en daarnaast hun bedrijf een maatschappelijk gezicht geven en een inspiratie zijn voor anderen. Voor meer informatie hierover kan een mail gestuurd worden naar: socialreturn@amstelveen.nl.