Wethouder onthulde bouwbord MFA Thamerdal

Uithoorn – Trots laten wethouder Ria Zijlstra en een aantal toekomstige gebruikers het bouwbord voor de nieuwe MFA Thamerdal zien, het nieuwe buurtcentrum naast basisschool Het Duet. De onthulling van het bouwbord luidde de daadwerkelijke start van de bouw in. De komende week wordt er geheid, zodat deze klus is geklaard als de kinderen weer naar school gaan. Als alles volgens planning verloopt, opent het buurtcentrum voor de zomervakantie van 2021 zijn deuren. Het ontwerp voor het buurtcentrum is samen met de gebruikers en buurtbewoners ontwikkeld. Het buurtcentrum wordt een ontmoetingsplek met een buurtkamer en er komt een moderne gymzaal waar jong en oud bezig kunnen zijn met sport en bewegen. Ook de huurders van De Bovenboog krijgen een plek in het buurtcentrum. Het nieuwe buurtcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol.