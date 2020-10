Wethouder onder indruk van nieuwe AVA-clubhuis

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 27 oktober is de nieuwe wethouder van sport, Bart Kabout, op bezoek geweest bij de Atletiekvereniging in de Sportlaan. Hij kwam kennis maken en een kijkje nemen in het nieuwe clubhuis en in het kleedkamergebouw. De wethouder was onder de indruk van beide gebouwen en van al het werk dat door vele vrijwilligers van AVA aan het clubgebouw is verricht.

De afbouw van het clubgebouw is nu in de eindfase. Het kleedkamergebouw is al af, maar vanwege het coronavirus nog niet in gebruik genomen. De opening van beide gebouwen staat gepland voor zondagmiddag 29 november. Dit kan vanwege de corona-maatregelen slechts met een beperkt aantal genodigden gevierd worden. Voor die tijd zal het straatwerk nog worden aangebracht.

In december kan de gemeente beginnen met de sloop van AVA’s oude clubgebouw met kleedkamers om ruimte te maken voor extra tennisbanen voor de buren, tennisvereniging All Out. “Hopelijk kan in het voorjaar van 2021 een groter openingsfeest worden georganiseerd voor alle AVA-leden en vrijwilligers, die zo hard hebben gewerkt om samen dit nieuwe clubgebouw te realiseren”, aldus voorzitter Rene Spitteler.

Door: AV Aalsmeer