Wethouder en burgemeester bij winkeliers in De Kwakel

De Kwakel – Deze week gingen wethouder Jan Hazen en burgemeester Pieter Heiliegers langs bij winkeliers in De Kwakel. Het bezoek werd zeer gewaardeerd door alle ondernemers. Het bezoek startte bij Slagerij Eijk en Veld. Deze ondernemers gaven aan veel respect voor hun klanten te hebben: “Onze klanten houden zich goed aan alle regels en iedereen houdt voldoende afstand. Gelukkig kunnen we open blijven, maar we lopen wel veel mis. We verzorgen bijvoorbeeld nu geen bedrijfsbarbecues en daar is het vooral straks wel het seizoen voor. Daarentegen zien we nu wel dat klanten luxer vlees bij ons kopen. Er wordt meer gekokkereld.”

Kappers kunnen helaas niet open. Daar ondervindt kapsalon Care For Hair nu de problemen van. Op dit moment worden alle afspraken omgezet met de hoop dat de kapsalon na 20 mei wel weer open kan. Daarnaast wordt er druk gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden mocht de winkel weer open gaan als dat straks mag.

Flink puzzelen

Ook Cafetaria ’t Trefpunt heeft het zwaar: “Minder klanten, betekent ook minder inkomen, vooral door het wegvallen van het restaurantdeel. Mensen geven aan dat ze het ons gunnen, dus bestellen bij ons vaker een patatje om mee te nemen. Maar je kan niet iedere dag patat eten. Het wordt de komende tijd flink puzzelen.”

Schroom niet om contact op te nemen

Het is erg schakelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis. Wat mag wel, hoeveel klanten in de winkel, haal ik mijn omzet wel, kan ik überhaupt open blijven, hoe ga ik om met mijn personeel? “Als wethouder Economie gaat dit mij erg aan het hart. De oproep vanuit de gemeente is dus ook: schroom niet om met ons contact op te nemen. Het ondernemersloket van de gemeente staat open voor alle vragen van ondernemers in onze gemeente”, aldus wethouder Jan Hazen.

Extra drukte

Bij de Supermarkt Quakel is het aanpoten en heel druk. “Het is al zeven weken kerst”, zo geeft de eigenaar aan. “Gelukkig is het personeel nog gezond, maar niet iedereen stond in het begin te springen om aan het werk te gaan in de winkel. Inmiddels begint iedereen te wennen aan deze nieuwe situatie.” Ook bakkerij Westerbos geeft aan dat het eindelijk weer een beetje normaal begint te worden. In het begin waren alle producten rond 12 uur helemaal uitverkocht.

Nu ziet men dat mensen een ritme beginnen te krijgen. Iedereen houdt zich goed aan de regels en ook de jeugdige klanten zijn aan het tellen hoeveel mensen er in de winkel staan. De burgemeester en wethouder zijn begaan met winkeliers in De Kwakel en geven ook aan: “Help elkaar als ondernemers op weg en probeer ideeën uit te wisselen. Maar soms kan een luisterend oor ook heel fijn zijn in deze tijd.”