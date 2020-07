Wethouder Alink op bezoek bij Infopunt

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 9 juli heeft wethouder Zorg en Wijkgericht werken, Wilma Alink, in de bibliotheek de herstart van het Infopunt en Financieel Café bezocht. Een belangrijke dienst volgens Alink, die blij is dat de inwoners van Aalsmeer hier nu weer hun vragen kunnen voorleggen – gratis en vrijblijvend.

Met medewerking van de bibliotheek is een veilige plek ingericht, zodat de geldende coronaregels in acht kunnen worden genomen. De hele zomer door kunnen inwoners allerlei vragen komen stellen op het gebied van bijvoorbeeld geldzaken, zorg en vrijwilligerswerk. Het Infopunt is elke donderdagmiddag open van 15.30 tot 17.30 uur in de Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat.