Werkzaamheden aan tunnel en aquaduct op N201

Aalsmeer – Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november voert de provincie Noord-Holland onderhoudswerkzaamheden uit aan het Amstelaquaduct onder de Amstel en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart. Tijdens de werkzaamheden zijn het aquaduct en de tunnel afgesloten. Het verkeer op de N201 wordt omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

Amstelaquaduct

Vanwege het onderhoud is de N201 ter hoogte van het Amstel-aquaduct afgesloten van donderdag 5 (20.00 uur) tot vrijdag 6 november (05.00 uur). Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van de N201 vanaf de kruising met de Amsterdamseweg in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen.

Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel is van vrijdag 6 (19.00 uur) tot zaterdag 7 november (06.00 uur) afgesloten. Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van de N201 tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer.

Bij beide afsluitingen wordt het verkeer met behulp van gele borden omgeleid. Bij vragen over deze werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis).