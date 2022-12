Werkbezoek over toekomst bedrijventerrein Hornmeer

Aalsmeer – Donderdag 1 december bezocht wethouder Robert van Rijn samen met Wouter de Vries, Erik Verbeek en Kirsten Verhoef van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) het bedrijf Burgers Carrosserie aan de Lakenblekerstraat. Zij spraken met de nieuwe CEO Jeroen Naalden over onder andere de toekomst van het bedrijventerrein Hornmeer. Burgers Carrosserie is één van de grootste bedrijven op het bedrijventerrein Hornmeer. Zij maken dubbeldeks trailers en zijn hierin een speler van wereldformaat. Alleen al voor het bedrijf Action hebben zij al ruim 1200 dubbeldeks trailers gebouwd.

“In de economische agenda hebben we vier pijlers afgesproken. Kort gezegd komt dit neer op vier B’s: VerBinden, Bereikbaar, Banen en Bezoekers”, vertelt wethouder Robert van Rijn. “Onder de pijler Bereikbaar willen we vooral het vestigingsklimaat voor de bedrijven stimuleren, maar wel in samenhang met het woon en leefklimaat. De komende periode ligt onze focus vooral op het bedrijventerrein Hornmeer en de Schinkelpolder. Daarom is het goed om eerst in gesprek te gaan met één van de grootste bedrijven op dit terrein.”

Contact houden

Het familiebedrijf Burgers is de laatste tijd flink gegroeid. Steeds meer bedrijven stappen over naar hun dubbeldeks trailers omdat ze op deze manier meer en op een duurzamere manier hun goederen kunnen vervoeren. Hierdoor hebben zij ook andere wensen voor het bedrijventerrein. “Het was goed om deze wensen te bespreken”, aldus wethouder Van Rijn. De wethouder en het college houden regelmatig bedrijfsbezoeken samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Dit doen zij om contact te houden met de lokale bedrijven en om te weten wat er leeft.

Foto: Wethouder Robert van Rijn en Wouter de Vries, Erik Verbeek en Kirsten Verhoef van Nieuw Ondernemend Aalsmeer op bezoek bij Burgers Carrosserie. Foto: Gemeente Aalsmeer