Welpen op zoek naar waterdiertjes

Uithoorn – Vrijdag 17 september hebben de welpen van de Admiralengroep Uithoorn volop gebruik gemaakt van de mooie zomeravond. Onder begeleiding van het I.V.N. zijn de kinderen in de sloten van het Libellebos op zoek gegaan naar waterdiertjes. Gewapend met een schepnet, een emmer en een insectenpotje werd geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende beestjes te vangen. De kinderen konden met behulp van determinatie kaarten zelf uitzoeken welk insect in hun schepnet was beland.

Als dat toch wat te moeilijk was, werd dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van de begeleiders van het I.V.N. Rob Idema en Willeke Rotteveel. In de sloten van het Libellebos werden onder andere bootsmannnetjes, vlo-kreeftjes schaatsenrijdertjes en heel veel andere beestjes gevonden

Deze avond was het begin van een aantal opkomsten waarbij de welpen gezamenlijk werken aan het behalen van het insigne: Nederland, waterland. Het insigne heeft betrekking op alle vormen van water, waar we in Nederland mee te maken hebben. Sloten, meren en rivieren, afvalwater, drinkwater. Naast de opkomst van afgelopen vrijdag, gaan de welpen de komende weken onder meer op kleine schaal een eigen waterfilter maken, helpen bij de landelijke Schone rivieren actie, worden diverse proefjes met water gedaan en krijgen ze informatie over de waterkringloop.

Door het behalen van het insigne leren de kinderen het belang van schoon water en dat het dus verstandig is om er zorgvuldig mee om te gaan.

Natuurlijk worden alle onderdelen zo uitdagend mogelijk spelenderwijs door de leiding aan de kinderen aangeboden. Lijkt het jou ook leuk om als leiding de staf van de Scouts te helpen, de kinderen een zo leuk mogelijke tijd te bieden, neem dan contact op met secretaris@admiralengroep.nl