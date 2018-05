Weer zes nieuwe EHBO’ertjes op ’t Startnest Uithoorn

Uithoorn – Ook dit schooljaar heeft basisschool ’t Startnest op vrijdagmiddagen weer een reeks leerzame workshops (ateliers) over allerhande onderwerpen georganiseerd. Om wat voorbeelden te noemen: van Textiele Werkvormen tot Toneel, van Rekenspelletjes tot Borduren. Kennismaken met EHBO hoort inmiddels tot het vaste pakket. Zes leerlingen van de groepen zeven en acht volgden het atelier “EHBO”. Ze leerden wat je moet doen om te weten te komen wat een gewonde mankeert. Hoe verzorg je een wond en hoe stelp je een bloeding? Hoe help je op de juiste manier iemand met een bloedneus, verslikking, een brandwond, een kneuzing, pijn op de borst? Wanneer is de 112-ambulance nodig, en hoe gaat dat? Geoefend werd hoe je een bewusteloze in stabiele zijligging brengt, zodat hij niet stikt in zijn tong en blijft ademen. En de reanimatiepop was voor de leerlingen het willige slachtoffer om de levensreddende reanimatiehandelingen (telkens 30 borstcompressies op 2 mond-op-mondbeademingen) op te oefenen. Aan het slot van de vrijdagmiddag-cyclus demonstreerden de jonge hulpverleners aan hun medeleerlingen en ouders bekwaam wat ze hadden geleerd. Bob Berkemeier, van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, Afdeling Uithoorn, verzorgde de lessen. Uithoornse apotheken sponsorden door gratis oefen(verband)materiaal beschikbaar te stellen. Letselschadebureau Maassen Letseldesk doneerde de EHBO-tasjes die de leerlingen na hun slotdemonstratie trots mee naar huis mochten nemen. ( foto Bob Berkemeier)