Weer puzzelrit bij RKDES

Kudelstaart – Zondag 5 januari vindt bij RKDES de jaarlijkse puzzelrit en nieuwjaarsreceptie plaats. Eppo, Anita en Aad Buskermolen hebben weer hun best gedaan om een puzzelrit in elkaar te zetten die je meeneemt naar onontdekte plekjes in de omgeving en die de hersenen laten kraken op de vragen die onderweg beantwoord moeten worden.

Deelname aan de puzzelrit is gratis voor iedereen uit Kudelstaart en omstreken. De start is vanaf het RKDES-complex aan de Wim Kan Dreef 4 in Kudelstaart tussen 9.30 en 11.00 uur. Start niet te laat in verband met de vroeg in vallende duisternis! Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de goede antwoorden toegelicht en vindt de prijsuitreiking plaats.

Op de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in de kantine, blikt voorzitter Frans Kuipers terug op het jaar 2019 en kijkt vooruit op het sportjaar 2020. RKDES nodigt iedereen uit om het glas te heffen op een gelukkig en sportief 2020!