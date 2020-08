Op het ‘beruchte’ kruispunt Machineweg en Catharina Amalialaan in Aalsmeer Oosteinde vond woensdagmiddag 19 augustus weer een aanrijding plaats. Over de precieze aanleiding en toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Wel staat de kruising bekend als gevaarlijk. Er gaan stemmen op om hier een rotonde te realiseren.



Foto: Yvonne van Doorn