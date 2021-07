Weer Dag van je Leven feest in feesttent

Aalsmeer – Zoals Aalsmeer inmiddels is gewend, organiseert Stichting Dag van je Leven ieder jaar tijdens de Aalsmeerse Feestweek in de tent op het Praamplein, een feestdag voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit onze regio. Ook dit jaar zal dit in samenwerking met de Stichting Ons Tweede Thuis (OTT) gebeuren.

Het blijven gekke tijden, maar de organisatie heeft vooralsnog groen licht om veilig en op verantwoorde wijze een uniek feest te vieren. Ze zetten alles op alles om dit mooie feest door te laten gaan, want de tent is groot genoeg om veilig afstand van elkaar te houden.

Dit jaar staat dit bijzondere feest gepland op donderdag 9 september en het belooft weer een groot spektakel te worden. De gasten kunnen vanaf 11 uur tot 2 uur genieten van leuke artiesten, maar ook zelf op het podium een optreden verzorgen.

Stichting Dag van je Leven bestaat uit allemaal vrijwilligers en deze dag kan niet georganiseerd worden zonder de hulp van donateurs. Om dit compleet verzorgde feest, inclusief lunch, tot een onvergetelijk evenement te kunnen maken vraagt de stichting om een financiële bijdrage. Naast naamsbekendheid krijgt u als sponsor uiteraard een uitnodiging voor deze dag, zodat u met eigen ogen kunt zien wat er met uw bijdrage gebeurd is en hoeveel plezier u de deelnemers daarmee gedaan heeft.

Mocht het door de landelijke of regionale coronamaatregelen niet verantwoord zijn om de Feestweek door te laten gaan, dan gaat uw donatie zeker niet verloren. Natuurlijk zal er dan naar een leuk alternatief gezocht worden, want zeker deze doelgroep heeft in deze gekke tijden wel iets extra’s verdiend. Een bijdrage storten kan op Stichting Dag van je Leven:

NL56 RABO 0314168273 onder vermelding van Feest 2021.