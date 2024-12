Weer autobrand op terrein Bennebroekerweg

Rijsenhout – Vrijdag 20 december rond acht uur in de avond is aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout, op het parkeerterrein aldaar, een auto in brand gevlogen.

Afgelopen maand was daar twee keer eerder sprake van brand. Een medewerker van een bergingsdienst kwam een auto halen en zag een man of jongen in het zwart gekleed wegrennen. Er werd een knal gehoord en een auto vloog in brand.

De auto is zwaar beschadigd. Op 11 november stonden er ongeveer 40 auto’s in brand op dit terrein. En 17 december is hier ook een auto uitgebrand. De politie onderzoekt de zaak.

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot