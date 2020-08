De Kwakel – Zaterdagmiddag jl. heeft er opnieuw een flinke aanrijding plaatsgevonden bij de Noorddammerweg ter hoogte van de busbaan oversteek. Een personenauto kwam bij de oversteek in botsing met een lijnbus. Een persoon is met de ambulance (met onbekende verwondingen)naar het ziekenhuis vervoerd. De lijnbus is behoorlijk beschadigd en de auto kan als total loss worden beschouwd. De technische dienst van de Politie verrichte onderzoek aan beide voertuigen. (foto’s Jan Uithol)