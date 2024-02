Weekendafsluiting Legmeerdijk voor bouw voetgangersbrug

Aalsmeer – Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231). Vorig weekend is hiervoor de weg in beide richtingen afgesloten geweest en aanstaande vrijdag 16 om 19.00 uur tot en met zondag 18 februari 18.00 uur is opnieuw een weekendafsluiting.

Vorig weekend zijn de eerste twee houten brugdelen geplaatst van elk 40 meter lang en 50 ton zwaar. Dit weekend worden de andere twee brugdelen op hun plaats gezet.

De voetgangersbrug krijgt trappen en liften, zodat iedereen veilig kan oversteken van en naar het terrein van Royal FloraHolland. De voetgangersbrug is onderdeel van de aanleg van een nieuwe busverbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in het kader van het project Bereikbaarheid FloraHolland. Net als de onlangs aangelegde verbinding voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231. De nieuwe ingang hiervoor is reeds in gebruik. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Nedam en zijn naar verwachting medio 2024 afgerond.

Tijdens de weekendafsluiting wordt al het verkeer, auto’s en fietsen, omgeleid. Busreizigers kunnen gebruik maken van de tijdelijke bushalte bij de ingang van de veiling. De werkzaamheden vinden overigens alleen plaats als de weersomstandigheden geschikt zijn. Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de Provincie: 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl