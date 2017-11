Jozefschool een week de natuur in

Aalsmeer – In samenwerking met Stichting Veldwerk Nederland organiseert de Jozefschool een jaarlijks terugkerende natuurweek. Deze week staat volledig in het teken van leren kijken en ontdekken van de natuur. De eerste dag trapt af met een fotospeurtocht, waarbij de kinderen met behulp van foto’s een tocht door het bos maken. Mocht dat de zintuigen niet genoeg geprikkeld hebben, gaan de kinderen onder leiding van een groepsleider even later geblinddoekt door het bos.

Luisteren en voelen staan centraal. Dat blijkt ook uit de nachtelijke wandeling. Zaklampen zijn verboden, behalve bij de leiding natuurlijk. Dus het is echt pikdonker; geen strooilicht van kassen of vliegtuigen uit Aalsmeer. De zintuigen staan op scherp, op naar de tweede dag!

Veiligheid en veldbiologie

De tweede dag gaan de kinderen, na een veiligheidsinstructie, aan de slag met pistool -en boogzagen. Veel kinderen hebben nog nooit een boom omgehaald, maar aan het einde van de ochtend zijn ze zo enthousiast dat er zelfs een 100 meter lange ril van omgezaagde bomen wordt gemaakt. Op de derde dag staat veldbiologie centraal. De kinderen houden zich bezig met vragen, zoals: wat leeft er in en om het water, wat voor beestjes houden zich schuil in bos, wat voor grondlagen zijn er en hoe meet ik de lengte van een boom op zonder erin te klimmen. De opgedane kennis nemen ze mee naar de volgende dag.

Samenwerking

Op de laatste dag bedenken de kinderen, per groepje, een onderzoeksvraag, waarna zij met hun onderzoek beginnen. Gewapend met karren, schepnetten, loepjes, muizenvallen, zagen, vuilniszakken en nog véél meer spullen gaan de leerlingen op pad. Door het hele bos zijn groepjes aan werk, aan het overleggen en plannen aan het bedenken. Schitterend om deze samenwerkingen te zien. Uit het eindresultaat wordt duidelijk dat de zintuigen niet alleen open staan maar ook dat dat tot een prachtige tentoonstelling leidt, waarin de kinderen hun resultaten met elkaar delen. De kinderen kunnen u nu alles vertellen over de kringloop van de natuur, over vogels, vissen, diersporen, paddenstoelen maar het voornaamste wat ze hebben geleerd is, is zich verwonderen over die geweldige natuur.