Wederom verlies voor Argon￼

Mijdrecht – Hoewel Argon één helft aardig meespeelde en zelfs op voorsprong kwam moest men in het vervolg toch buigen voor de Langbroekers en stond er na 90 minuten een 1-2 stand op het scorebord. Zoals eerder vermeld was de eerste helft aardig in evenwicht, SVL voetbalde wel iets beter, hield de bal langer in de ploeg en was bij vlagen gevaarlijk. Toch kreeg in de beginfase Argon de beste mogelijkheden voor doel, zo zeilde een effectvol schot van Dylan Bergkamp net over de kruising. Maar binnen twintig minuten viel dan toch het eerste doelpunt. Een hoekschop van Dylan Bergkamp draaide richting hoofd Max Oliemans en die kopte hard raak, onhoudbaar voor doelman Martijn Mostert. Commentaar Max: ‘Ik hoefde er alleen maar tegenaan te lopen.’ Nadat SVL een vrije trap tegen de muur zag afketsen was het tien minuten later Sven Beek die bij een vrije schietpositie de hoek voor het uitzoeken had maar hij knalde recht op de doelman af. Daarna deed verdediger

Jeff van der Bult namens de bezoekers een poging maar ook hij zag Juran Doezeman op de goede plaats staan. Vijf minuten voor rust viel de gelijkmaker, matig verdedigen bracht Bart Aalbertsen van dichtbij in schietpositie: 1-1.

Fel offensief

De tweede helft bleef Max Oliemans geblesseerd in de kleedkamer achter, Jayden Zschuschen nam zijn plaats in. SVL zette gelijk alles op de aanval en Argon ontsnapte maar net tweemaal uit gevaarlijke uitziende mogelijkheden. Ook bij een voorzet van rechts had Roben Schenk een vrije kopkans maar hij miste maar net de bal. Daarna twee wissels bij Argon: Tim Huisman en Sven Beek mochten naar de bank, Wouter Winters en Ocean Jay Irion kwamen in het veld. Daarna weer een knappe aanval van SVL dat een schietkans opleverde voor Wassim el Hassnaoui maar hij schoot wel hard maar naast. Vlak daarna een opleving van Argon na een fraaie aanval werd ook die mogelijkheid niet benut, het eindschot van Dylan Bergkamp verdween over de kruising. Een kwartier voor tijd viel dan toch de 1-2, weer van Bart Aalbertsen. Na enige commotie over de geldigheid van het doelpunt besloot scheidsrechter Lizzy van der Helm toch naar de middenstip te wijzen. Intussen moest Dylan Bergkamp geblesseerd afhaken. Milan Keijzer verving hem. We zagen daarna nog een poging van Gennaro Ooft namens SVL maar zijn kopbal ging naast. In de laatste minuut kreeg Argon nog een hoekschop, Mitchell van der Veer produceerde wel een omhaal maar die mislukte half zodat keeper Mostert gemakkelijk kon ingrijpen.

Foto: Hans van Gelderen