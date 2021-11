Watertoren weer oranje!

Aalsmeer – Net als vele gebouwen en kerken is de watertoren tot 10 december oranje gekleurd in het kader van UN Orange The World. Met de actie wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. CDA-raadslid Thirsa van der Meer is voor het derde jaar initiatiefneemster van deze actie.

Volgens Van der Meer is geweld tegen vrouwen nog steeds een nijpend probleem. “Als het aan mij ligt is de Watertoren elk jaar oranje om dit probleem op de kaart te blijven zetten. Door gebouwen wereldwijd oranje, de kleur van hoop en van een nieuwe dageraad, op te laten lichten, willen we vrouwen laten zien dat ze niet alleen staan. Als we met elkaar genoeg aandacht vragen voor dit probleem en het stigma omtrent geweld tegen vrouwen weghalen, kunnen we samen zorgen voor een betere toekomst voor de volgende generatie vrouwen.”

Meehelpen? Donaties kunnen overgemaakt worden aan UN Women en solidariteit kan uitgestraald worden door oranje kleding te dragen en foto’s bij de watertoren op social media te plaatsen met de hashtag #orangetheworldaalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl