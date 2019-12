Watertoren een avond open!

Aalsmeer – Afgelopen 22 december was de laatste zondag van dit jaar dat de watertoren haar deuren open zette en belangstellenden de mogelijkheid gaf om naar de top te klimmen. Het weer was niet al te best, maar toch waren er bezoekers die de traptocht naar boven waagden en genoten van het mooie uitzicht.

Dit jaar is er nog één kans om rondom Aalsmeer te kijken en wel aanstaande vrijdag 27 december. Het is een bijzondere openstelling, want de watertoren in en op kan tussen 17.00 en 21.00 uur.

Genieten van het lichtjesfeest op grote hoogte kan voor 1 euro entree voor kinderen en 2 euro voor volwassenen. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer-watertoren.nl

Foto: www.kicksfotos.nl