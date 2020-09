Waterpunt OBS Samen Een officieel geopend

Aalsmeer – Op maandag 21 september vond de opening van het watertappunt van OBS Samen Een plaats. De leerlingenraad en directrice Ivica Timman van Samen Een, Jolanda Moolhuijsen van de Rabobank en Micha Hoogewoud van JOGG Aalsmeer waren aanwezig voor dit feestelijke moment. OBS Samen Een installeerde begin maart het watertappunt op het schoolplein, maar vanwege

COVID-19 werd de officiële opening uitgesteld.

De Drink Water Week, die plaatsvindt van 21 tot en met 27 september, was het moment om de school nog even in het zonnetje te zetten. Het watertappunt is mogelijk gemaakt dankzij de subsidie Watertappunt van Gezonde School en financiële steun van De Rabobank. “Met het watertappunt is water drinken nog toegankelijker voor de leerlingen. Neem een bidon mee naar school en vul deze in de school óf op het schoolplein tijdens het spelen. Naast de gemak zien we

ook dat het watertappunt extra bewustzijn creëert bij docenten, leerlingen en ouders/verzorgers”, legt Micha Hoogewoud uit. De JOGG-regisseur zet zich in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst en (meer) water drinken is een belangrijk onderdeel daarvan.

Tijdens de Drink Water Week fietst Micha door Aalsmeer en Kudelstaart met de gloednieuwe waterbar. Deze ‘bakfiets’ maakt het water drinken nog leuker doordat je gemakkelijk je water kan pimpen met munt, citroen of aardbei. “Tijdens deze week willen we zeven dagen lang extra aandacht vragen voor water drinken. We laten kinderen, ouders en partners zien dat water drinken leuk, lekker en makkelijk is. Het is de gezondste dorstlesser.”