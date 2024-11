Wandeling door Abcoude en langs het Gein

De Ronde Venen – Op zaterdag 16 november 2024 organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de eerste winterwandeling van het seizoen 2024/2025.De wandeling vertrekt vanuit Abcoude (details volgen na aanmelding). We starten langs het Gein met mooie doorkijkjes op de omgeving. Onderweg lopen we langs een molen, het oude stationsgebouw (Witte Dame) en het fort van Abcoude, daarna passeren we een parkje met prachtige bomen. We vervolgen de route langs de Angstel door het oude centrum van Abcoude en hebben verderop uitzicht over het Abcoudermeer. De wandeling is ongeveer 9 km lang. Nieuwsgierig geworden en wilt u meelopen, dat kan door u aan te melden Draag wandelschoenen en warme kleding. Een groot deel lopen we over verharde wegen, een klein deel is onverhard. Ongeveer halverwege de wandeling is er een korte pauze. Dan nuttigen we de door uzelf meegebrachte (warme) drank. Neem eventueel een plastic tas of matje mee om op te zitten. Aanmelding voor deze wandeling is verplicht via https://bit.ly/4fakNLL

Foto is aangeleverd