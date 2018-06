Wandelen langs kunstwerken (27)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling begon in het Centrum ging over het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar Kudelstaart gegaan en daarna de nieuwe wijk Oosteinde bezocht. Hier de Steltlopers, het Rozenplein en de bronzen beelden in de Vlinderwijk bewonderd.

Nu weer terug richting het Centrum in Aalsmeer. Nog één tussenstop wordt gemaakt, want op het voormalige terrein van busmaatschappij Maarse & Kroon is een prachtige wijk ontstaan die opgesierd wordt door een tweetal beelden. Allebei met een bijzonder verhaal. Centraal in de wijk staat het beeld ‘De Giraf’ van Miep Maarse (familie van) en aan de rand, te zien vanaf het Anjerhof, de herinnering aan de busmaatschappij: ‘De Vleugels’.

Maarse & Kroon

Dit kunstwerk van Ben Guntenaar (1922-2009) heeft jarenlang de gevel opgesierd van de vestiging van autobusonderneming Maarse & Kroon aan de Stommeerweg. Het destijds riante hoofdkantoor van Maarse & Kroon is op 28 augustus 1959 feestelijk geopend door burgemeester G.G. Loggers. Op 13 maart 1990 zijn de deuren van de vestiging definitief gesloten. De wijk Maarse & Kroon hof, die nu op deze plek is verrezen, en ‘De Vleugels’ herinneren aan dit stuk geschiedenis van Aalsmeer. Het kunstwerk is geschonken door Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

Kerkhof en trein

‘De Vleugels’ is alweer het 27e beeld in de serie Wandelen langs Kunstwerken. De wandeling loopt ten einde. Terug via de Stommeerweg naar het Centrum. Onderweg nog even een kijkje nemen bij het Boomkwekerskerkhof is een aanrader. Het wordt wel een blik werpen voor de hekken, want deze oude begraafplaats is alleen in de maand september enkele malen geopend. Imposant is onderweg ook wel de trein voor het oude spoorhuis. Een herinnering aan de treinverbinding in Aalsmeer waar in de jaren vijftig en zestig heel veel bloemen en planten mee zijn vervoerd. De naam van de wijk Baanhof (er achter) herinnert hier eveneens aan.