Wandelen langs kunstwerken (21)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring van het Wellant College op het recreatie-eiland en ‘Het andere land’ van Hank Beelenkamp in de fortbocht in Kudelstaart beland.

Allereerst de haagbeuk met de tijdloze bronzen vogel omgeven door een hoog, sierlijk hek in de Van Swietenstraat bezocht. Nu kris kras verder door het mooie, groene Kudelstaart. Omdat het bijna 4 mei was, de dag dat alle oorlogslachtoffers worden herdacht, hierna naar de Propeller gegaan. Geen kunstwerk, maar een monument. Wel indrukwekkend en wat staat dit monument op een rustieke plek in de Schweitzerstraat. Nummer 20: Het ‘Short Stirling monument’. Deze week weer verder wandelen in Kudelstaart, nu om als vanouds inmiddels, een kunstwerk in de schijnwerpers te zetten. Kudelstaart heeft best veel met vogels…

Bij de Herenweg

Kunstwerk nummer 21 is: De Aalscholver in de Westeinder-plassen, te zien vanaf de recreatielocatie aan de Herenweg. Het bronzen beeld is gemaakt door Wessel Bezemer. Tot voor zo’n kleine tien jaar woonde en werkte deze kunstenaar in Kudelstaart. Nu is hij woonachtig in Dwingeloo in Drenthe. In Kudelstaart zijn meerdere brozen beelden van hem te zien. Al meer dan 20 jaar geeft Wessel (1969) vorm aan zijn fascinatie voor de verscheidenheid van het leven op aarde. “De natuur fascineert mij. Het inspireert me tot het creëren van dierfiguren. Vooral boerderijdieren, vogels en wild sieren mijn collectie.”

Heraldische houding

Voor het beeld ‘De Aalscholver’ heeft hij vast nog inspiratie opgedaan op en rond de Westeinderplassen. De aalscholver is namelijk een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Vertrouwd is ook het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. En zo heeft Wessel de vogel ook voor eeuwig vastgelegd. Zoals hij zelf zegt: “Weergegeven in zijn typische heraldische houding, zijn veren drogend.”

Neem na het zien van ‘De Aalscholver’ gerust even de tijd om over de Westeinder uit te kijken. De Poel is, net als de watertoren, de trots van iedere inwoner. Het kan vanaf een bankje. Misschien een goed idee om hier even pauze te nemen na de best stevige wandeling of fietstocht. Volgende week een ‘makkie’. Kunstwerk nummer 22 ligt nog net niet op zichtafstand…