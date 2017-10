Wandelen langs kunstkasten (15)

Aalsmeer – Kunstkast nummer 15 alweer en er is nog een leuke tocht langs de beschilderde kasten te gaan. Het was aan Bob van den Heuvel de grote kast naast het huis op de Stommeerweg – dat vroeger bekend stond als café Floralia – te voorzien van een beschildering.

De geschiedenis van het gebouw is terug te vinden in het café tafereel. Een wulpse opzichtig geklede dame met boodschappenmand en vergezeld van hond komt een ‘afzakkertje’ halen. Met de vijf in de klok moet dat kunnen, niet waar. Het smaakt haar duidelijk en zij neemt er nog één en nog één. Het gevolg van de vele glazen geestrijk vocht is vrolijk verbeeld. Een in slaap gevallen dame die ineens wat minder wulps is. De bloemen in haar boodschappen tas snakken naar water en haar trouwe hond houdt gelaten de wacht.

De bloemen aan de zijkant wijzen op de naam waarmee het pand zijn bekendheid kreeg.

Een minpunt is één van de vuilnisbakken die helaas het zicht van de vrolijk makende kunstkast belemmerd. Wie het totaalbeeld wil bewonderen zal deze even opzij moeten zetten.

Janna van Zon