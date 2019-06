Wandelen door de Legmeer met de Groengroep

Uithoorn – Groengroep Uithoorn nodigt belangstellenden uit om op dinsdagavond 11 juni een rondwandeling maken door de Uithoornse wijk de Legmeer. Er gaat daar alles wat groeit en bloeit bekeken en ontdekt worden. Er is meer te zien dan u denkt!

De Legmeer is een wijk die zo’n 45 jaar oud is en gebouwd is in de voormalige Legmeerpolder. De ondergrond van deze wijk is geheel van klei. Dit kunt u al lopend overal waarnemen. Er staat een afwisselend bomenbestand en er zijn ruime groenstroken aanwezig.

Walter Busse zal u op deze wandeling verhalen vertellen over de bomen, maar ook bijvoorbeeld over waarom groeit die boom hier zo slecht, of juist goed? Tevens zijn er tussen de straatstenen en in het aanwezige groen voldoende ‘ongewenste’ kruiden die ook een verhaal vertellen. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze hier terechtgekomen en hoe kan het nou dat deze soorten zo’n opmars beleven in het stedelijke groen?

Veel soorten komen van ver en zijn hier zich helemaal thuis gaan voelen. Allemaal vragen waarop tijdens de wandeling geprobeerd wordt een antwoord op te geven.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Vertrek om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij supermarkt Deen. Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis.