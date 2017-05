Wall of Honour in gemeentehuis

Aalsmeer – Dinsdag 30 mei hebben wethouder Robbert-Jan van Duijn en de Veteranencommissie van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer de Wall of Honour officieel in gebruik genomen door er een persoonlijke boodschap op te schrijven voor de veteranen.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn schreef op de Wall: ‘Waardering, erkenning en respect voor onze veteranen’ en prikte daarna een witte anjer als symbool voor waardering en respect voor Nederlandse veteranen in de Wall. De Wall of Honour blijft tot en met vrijdag 2 juni in het gemeentehuis staan. Iedereen die wil kan op deze Wall een persoonlijke boodschap aan een veteraan schrijven en er een witte anjer bijsteken.

Na vrijdag 2 juni verhuist de Wall of Honour naar de Crown Studio’s Aalsmeer. De beschreven Wall wordt hier neergezet op 3 juni tijdens Veteranendag Aalsmeer als ondersteuning en extra betekenis voor de veteranen en bezoekers die dag. Meer informatie is te vonden op: www.4en5meiaalsmeer.nl/veteranendag-aalsmeer

Foto: ingebruikname Wall of Honour Aalsmeer. Van links naar rechts: Johan van de Koolwijk jr, Robbert Jan van Duijn, Johan van de Koolwijk sr, Nigel Koster en George Lucas.