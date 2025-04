VVD-fractie neemt ‘duik’ in 3D-printen

Aalsmeer – Vrijdag 12 april bracht de VVD-fractie Aalsmeer Kudelstaart een werkbezoek aan CAD2Reality – een klein, bijzonder gespecialiseerd 3D-printbedrijf, gevestigd in Kudelstaart.Richard Zethof, geboren in Aalsmeer en nu woonachtig in Kudelstaart, runt het bedrijf samen met twee collega’s. Wat ze maken? Schaalmodellen en technische onderdelen die tot de verbeelding spreken. Van duurzame bouwprojecten tot scheepsmodellen, mallen voor medische protheses en zelfs kunstobjecten – alles komt hier tot leven in 3D.

CAD2Reality print met nylonpoeder en laser – een techniek waarmee je super gedetailleerde modellen maakt, zonder afval. Zelfs oude Porsche- of vliegtuigonderdelen krijgen hier een tweede leven: soms net een paar gram lichter, maar precies goed. “Een tastbaar model zegt vaak meer dan duizend plaatjes”, vertelde Richard. Het bedrijf is klein, maar de toepassingen zijn groots. Toch is het niet altijd makkelijk. De apparatuur is kostbaar en de productie intensief. En het is specialistisch werk dat vakmanschap vereist.

“Wat Richard met CAD2Reality neerzet, laat zien hoe een klein bedrijf groot kan zijn in innovatie. Als VVD-fractie hebben we oog voor dit soort ondernemingen: ze zijn onmisbaar voor onze lokale economie en verdienen de ruimte om te groeien”, aldus de VVD. “We gaan graag verder in gesprek over wat er wel en niet werkt voor kleine ondernemers in onze gemeente. Want of het nu gaat om ruimte, regelgeving of zichtbaarheid, hier ligt kracht en potentie.”

Foto’s: Leden van de VVD-fractie bij CAD2Reality. Foto’s: aangeleverd