Vuur en Licht: Verlichte boten en vuurwerkshow

Aalsmeer – Feestmaand september kent zaterdag 2 september een feestelijke en spectaculaire start. Na hopelijk een gezellige en droge braderie overdag in het Centrum gaan ‘s avonds de lichtjes aan voor Vuur en Licht op het Water. Het evenement begint met de verlichte botenshow en wordt afgesloten met als vanouds een prachtig en vast weer mooier vuurwerk. Deelname aan de botenshow is gratis, net als de stoet gaan aanschouwen.

Vanaf 19.45 uur verzamelen de boten op de Kleine Poel om vervolgens om 20.00 uur te vertrekken richting de Ringvaart met voorop de leidende boot met de verlichte leeuw. De verlichte stoet vaart richting Aalsmeer tot aan de Aalsmeerderbrug, draait hier, en gaat terug richting Rijsenhout en de Grote Poel. Vanaf het Balkengat wordt richting de verlichte watertoren gevaren en hier gaan de boten voor anker om naar het vuurwerk te kijken. De verlichte botenshow gaan bekijken kan in het Centrum bij de Kanaalstraat en de Aalsmeerderbrug, maar de beste plekken zijn toch wel langs de Aalsmeerderdijk.

Omstreeks 23.00 uur begint dan het grote spectaculaire vuurwerk ter hoogte van de watertoren. Het wordt knallend en spetterend, een kleurrijke en romantische afsluiting van Vuur en Licht op het Water. Het vuurwerk is zowel vanaf het water als vanaf de oever goed te zien. Goede kijkplekken zijn de Stommeerweg en Kudelstaartseweg en in Kudelstaart is de loswal een prima locatie om het vuurwerk te zien.

Het Aalsmeerse vuurwerk is één van de grotere vuurwerkevenementen in Nederland en staat in de top drie van mooiste vuurwerkshows. Frits Pen, eigenaar van Dream Fireworks, is voor de twintigste keer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering.