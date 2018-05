Vrouwenkoor Davanti zoekt versterking

Aalsmeer – Davanti is een klein ensemble en bestaat op dit moment uit 15 gedreven zangeressen. Om de groep stabiel te houden komt er ruimte voor goede lage alten en mezzo sopranen. Het repertoire bestaat uit overwegend A-capella gezongen licht klassieke muziek. Muzikale uitdagingen worden niet geschuwd. Up tempo Japans, dromerig Zweeds, pittig Hongaars of het klassieke Latijn. Alle muziek wordt in de oorspronkelijke taal en zonder bladmuziek uitgevoerd! De stukken worden, waar gepast, door verschillende kooropstellingen en subtiele bewegingen hier en daar een pietsie theatraal omlijst…

Plezier in zingen staat voorop, maar de passie voor muziek uit zich ook in blijvend werken aan zuiverheid, techniek en balans. Door deze aanpak, onder leiding van de professionele dirigente Alice Roes, wist het koor hoge ogen te gooien op diverse koren festivals.

Als dit je aanspreekt, je hebt ervaring met zingen in een koor of zanglessen gevolgd, neem dan eens contact op! Er is altijd een mogelijkheid om vrijblijvend langs te komen en de sfeer te proeven. Davanti repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.

25 Jarig jubileum

Van De Lenteklokjes naar Het Aalsmeers Jeugdkoor, van Jeugdkoor naar Meisjeskoor en wat 25 jaar geleden een volwassener en passender naam kreeg: Vrouwenensemble Davanti. Een hele geschiedenis dus en een mooi zilveren jubileum! Hoe kan dit beter gevierd worden dan zingend.

Op zaterdagavond 3 november in de Open Hof Kerk Aalsmeer wordt een jubileumconcert gepresenteerd. Een muzikaal feest, een compositie van muzikale herinneringen en toekomstmuziek, 25 jaar in woord, beeld en zang, zorg dat je erbij bent! Meer informatie over Davanti is te vinden op www.davanti.nl

Foto: Vrouwenkoor Davanti. Foto: Atlas fotografie