Vrouwencirkel maakt kennis met Mini Art Journal

Aalsmeer – Een tafel vol knipsels en inspiratie bij de bijeenkomst van de Vrouwencirkel in De Oude Veiling. Creativiteit ontspant, verbindt en verdiept. De sfeer tijdens de Vrouwencirkel is eigenlijk altijd gemoedelijk en open. Ook moeilijke onderwerpen mogen een plek hebben, naast de gezellige babbel. Dit keer maakte de groep kennis met het maken van een Mini Art Journal onder begeleiding van Margit Rechtuijt, die hier al heel veel ervaring in heeft. Iedereen vulde zijn eigen gemaakte boekje met knipsels. Elke aanpak was goed, dat is zo fijn van art journaling. De een zocht gestructureerd naar plaatjes met hetzelfde onderwerp of in dezelfde kleur, de ander koos gewoon alles wat haar op dat moment aansprak. Meerdere vrouwen vonden inspirerende woorden en zinnen die bij hen passen, gericht op de toekomst of als uitlaatklep voor huidige gebeurtenissen. De een schreef en tekende, de ander knipte en plakte en zo ontstonden heel verschillende en persoonlijke boekjes. Vooral was het gezellig en fijn met elkaar. En dat is een belangrijk doel van de Vrouwencirkel: Een plek om samen te zijn met andere vrouwen en elkaar te accepteren zoals ieder is.

Herfstwandeling

Ook benieuwd naar de Vrouwencirkel? Zin om ook weer eens langs te komen? De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 13 november en is van 13.30 tot 15.30 uur. Een herfstwandeling gaat gemaakt worden. Startpunt is het parkeerterrein bij Silversant in Bovenkerk (Amstelveen). Er wordt in circa 40 minuten naar de geitenboerderij gelopen voor koffie of thee (op eigen kosten) en weer terug. Wanneer je slecht ter been bent kan je ook dichtbij de geitenboerderij parkeren en daar aansluiten. Hondjes mogen natuurlijk mee!

Dobbelspel

Hierna volgt nog het jaarlijkse feestelijke dobbelspel op donderdag 28 november van 19.00 tot 21.30 uur in De Oude Veiling. Opgeven voor de bijeenkomsten kan door een mail te sturen naar team.aalsmeer@participe.nu onder vermelding van Vrouwencirkel.

Foto: Knippen en plakken: art journaling bij de Vrouwencirkel. Foto: aangeleverd