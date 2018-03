Vrolijk Paasfeest op de kinderboerderij

Aalsmeer – Dit jaar viert kinderboerderij Boerenvreugd haar 25-jarig bestaan. Het jaarlijkse paasevenement op tweede Paasdag, maandag 2 april, staat in het teken van het Vrolijk Paasfeest. De boerderij is de hele dag geopend. Deelnemen aan de activiteiten kan van 10.00 tot 13.00 uur.

De eierbingo staat ook dit jaar weer op het programma. De jongste bezoekers kunnen hun bingokaart vol krijgen door op zoek te gaan naar de eieren met dierenplaatjes. De oudere kinderen gaan op zoek naar de eieren met nummers erop. Bij een volle kaart ligt er voor iedere deelnemer een lekkere beloning klaar. Deelnemers maken bovendien kans op één van de mooie extra prijzen.

Met Paashaas op de foto

In de verwarmde tent kan geknutseld worden onder begeleiding van de vrijwilligers. Er zijn leuke spelletjes te spelen en de schminksters zijn van de partij en maken de mooiste creaties. Om het Paasfeest compleet te maken huppelt de Paashaas in het rond en kunnen kinderen met de Paashaas op de foto. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Jonge dieren

Afgelopen week is op de kinderboerderij de lente begonnen en zijn de eerste jonge dieren geboren. Geit Bella is moeder geworden van een drieling, Miles, Megan en Maja. Ook zijn de eerste kuikens uit het ei gekropen. Leuk om even een kijkje te nemen bij deze jonge dieren op kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. De boerderij is goed bereikbaar. Zowel met de fiets als met de auto. Parkeren kan op het grote parkeerterrein direct naast de kinderboerderij. Meer informatie op www.boerenvreugd.nl.