Vrijwilligers gezocht voor natuurbeheer Oosteinderpoel

Aalsmeer – Landschap Noord-Holland beschermt natuur en landschap in Noord-Holland met circa 80, bevlogen medewerkers en meer dan 7.000 vrijwilligers. Voor het beheerwerk in de Oosteinderpoel in Aalsmeer zoekt Landschap Noord-Holland nog een aantal vrijwilligers. De Oosteinderpoel ligt relatief verborgen in Aalsmeer-Oost en is alleen per boot bereikbaar. Het is een prachtig afwisselend natuurgebied met rietlanden, broekbossen en water, veel water.

Een lappendeken van landjes en eilandjes, dichtbegroeid met berken en elzen. Er zijn een paar open stukken, drassige graslandjes, waar het in de zomer paars ziet van de echte koekoeksbloem. Er groeien bijzondere planten zoals dopheide, zonnedauw en veenbes en tussen de bossen en het riet schuilen veel water- en rietvogels.

Zagen, opruimen en onderhoud

Een deel van de werkzaamheden in dit natuurgebied wordt uitgevoerd door een vrijwilligersgroep. Op de bos- en rieteilanden wordt handmatig onderhoud uitgevoerd door deze groep vrijwilligers, in samenwerking met een boswachter. Het werk bestaat vooral uit bomen zagen, hooien, kleine reparaties, opruimwerk en nog eens zaagwerk. Op werkdagen gaat de groep op pad met de boot van de buurman, die seringen kweekt op de legakkers tussen de natuureilanden. De groep werkt vanaf augustus tot begin maart op diverse vrijdagen van 9.30 tot circa 14.30 uur. In de broedtijd is er een gezellige afsluiting van het seizoen.

De vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud moet in teamverband kunnen en willen werken, belangstelling hebben voor en affiniteit met natuur en met het werk van Landschap Noord-Holland. Belangstelling om samen Noord-Holland nog mooier te maken of wil je nadere informatie? Neem dan contact op met boswachter Marion Scherphuis via 06-33326402 of stuur een mail naar: m.scherphuis@landschapnoordholland.nl

Foto: Dutchphoto (Oosteinderpoel, op de achtergrond Molen De Zwarte Ruiter).