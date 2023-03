Vrijwilligers aan de slag in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Op zondag 12 maart gaan de deuren van het Buurthuis Hornmeer open voor bezoekers en vrijwilligers. Tijdens de landelijke actie NL Doet gaan vrijwilligers in het Buurthuis aan de slag om het gebouw aan de Dreef 1 op te knappen. Iedereen is welkom om te komen kijken of meehelpen.

De Stichting Buurthuis Hornmeer werkt hard om met de verenigingen die van het Buurthuis gebruik maken en met nieuwe activiteiten weer een bruisend buurtcentrum te worden. Op zondag 12 maart tussen 10.30 en 15.30 uur kan iedereen binnenlopen in het buurthuis om te helpen. De koffie en thee staan klaar voor iedereen die eens wil komen kijken wat er te doen is in het Buurthuis.

Meehelpen kan ook. Er moet worden geschilderd, schoongemaakt en geklust. Vele handen van vrijwilligers maken licht werk. Het Buurthuis zoekt nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden bardienst te draaien of activiteiten te organiseren. Jong en oud kan elke week of af en toe komen helpen als vrijwilliger. Verenigingen kunnen langskomen om te kijken of ze ook gebruik willen maken van de ruimte van het Buurthuis. Dus kom eens langs in het Buurthuis Hornmeer. Meer informatie via www.stichting-buurthuis-hornmeer.nl .