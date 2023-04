Vrijheidsmaaltijd 5 mei in Het Dijkhuis

Oude Meer – Het bestuur van Het Dijkhuis nodigt alle buurtbewoners, maar ook mensen van buiten Aalsmeerderbrug en Oude Meer, uit om deel te nemen aan de Vrijheidsmaaltijd op vrijdag 5 mei. Samen stil staan bij onze vrijheid, want vrijheid is in deze tijd iets waar eenieder dankbaar voor mag zijn. De lunch wordt gratis ter beschikking gesteld.

Het Dijkhuis gaat 5 mei open om 12.00 uur en vanaf 12.30 uur wordt een broodmaaltijd met een heerlijke kop soep geserveerd. Het bestuur en de vrijwilligers van Het Dijkhuis hopen dat u samen met hen deze dag wilt vieren. Aanmelden voor de vrijheidslunch is wel een vereiste en kan tot woensdag 3 mei per mail via: info@hetdijkhuis.net.

Het Dijkhuis is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Kijk voor meer informatie over de vrijheidsmaaltijd en de wekelijkse activiteiten in het buurthuis op www.hetdijkhuis.net.