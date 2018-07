Vrijdag kinderdisco in Place2Bieb

Kudelstaart – Op vrijdag 13 juli organiseren de jongeren van De Binding en DOCK een minidisco in Place2Bieb.

Het thema van de disco is ‘Neon’ en kinderen van 5 tot 11 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn welkom. De entree is 1 euro, daarvoor krijgen de discobezoekers twee bekers limonade, een ijsje, een zakje chips én kunnen zij zich laten schminken in Neon kleuren. De entree kan contant, het liefst gepast, bij de ingang betaald worden. Vanaf 19.00 uur zijn de kinderen welkom, om 21.00 uur is de disco weer afgelopen en mogen de kinderen weer naar buiten. Als een kind eerder naar huis wilt, zal de ouder van het kind gebeld worden met het verzoek hun kind op te komen halen.

Ouders en verzorgers mogen gewoon mee naar de disco en kunnen terecht in een heuse ouder-lounge. Voor hen staan koffie, thee en frisdrank voor een klein prijsje klaar.

De eigen Feest-DJ’s, DJ Jake, KidEast en Patatje Joppie, komen draaien. Het wordt een super leuke avond! De jongeren organiseren de disco in samenwerking met de jeugdwerkers van De Binding en DOCK, die natuurlijk ook aanwezig zullen zijn.

Dus, kinderdisco op vrijdag 13 juli van 19.00 tot 21.00 uur in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart (oude bibliotheek).

Wees op tijd, want vol is vol!

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marco De Haan, jeugdwerker, via mdhaan@dock.nl of bel 06-38759195.