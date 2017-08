Vrijdag hondenplons in De Waterlelie

Aalsmeer – Zwembad De Waterlelie gaat het buitenseizoen afsluiten met traditiegetrouw de hondenplons. Op vrijdag 1 september zijn inwoners met hun hond(en) welkom in het zwembad aan de Dreef. Lekker zwemmen en spelen met de honden in het buitenbad.

De hondenplons is van 17.15 tot 18.15 uur en de toegang is gratis. Wel wordt bezoekers gevraagd een gift te doen voor goede doelen. De opbrengst gaat naar de Mike Multi Foundation en Meer Armslag. Beiden stichtingen zetten zich in voor gehandicapte sporters.

De ingang naar het buitenbad is voor de hondenplons niet via de hoofdentree, maar via het buitenhek aan de zijkant van het complex (net voorbij de glijbaan).